В России предложили повременить с обязательной предустановкой отечественных приложений на смартфоны

В министерстве говорят, что следует отложить предустановку российского программного обеспечения на электронную и бытовую технику для защиты потребительского рынка.

В целом, в Минпромторге предлагают ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию отрасли. По мнению представителей ведомства, следует отложить также экологические и утилизационные сборы.

Письмо с предложениями глава Минпромторга Денис Мантуров направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Напомним, с 1 июля 2020 года в России должны будут начать переустанавливать на устройства отечественные браузеры, картографические и навигационные сервисы. В 2021 и 2022 году список расширится. Впрочем, если Мишустин примет предложения, сроки могут быть сдвинуты.