В России предложили повысить штраф за использование смартфонов при вождении

Сегодня представитель ООН назвал одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах смартфоны. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству сообщил, что не считает использование гаджетов за рулём главной проблемой, но выступил за усиление ответственности водителей.

Депутат рассказал, что в России 6-7% всех ДТП происходят по вине пьяных водителей, примерно 23% — из-за плохого состояния дорожного полотна, около 2/3 — из-за личностного фактора, то есть нарушений ПДД.

«Телефоны в руках — это наша беда», — признал представитель Госдумы.

По его словам, существующее наказание за использование смартфонов при вождении никого не стимулирует. Сейчас размер штрафа составляет 1,5 тысячи рублей. Депутат выступает за введение более высокой суммы штрафа «за манипуляции с различными гаджетами». Он также напомнил, что ПДД регулируются постановлением правительства России.