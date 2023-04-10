В России предложили разблокировать Twitter

Теперь в результатах поиска и рекомендациях Twitter снова доступны твиты Кремля, многих министерств и зарубежных посольств РФ. Кроме того, соцсеть пометила аккаунты британской корпорации «Би-би-си» и американского Национального общественного радио NPR как «финансируемые государством издания».

«Надеюсь, что Илон Маск не передумает под медийным давлением этих самых изданий, которые уже начали возмущаться и утверждать, что получают от властей слишком мало денег, чтобы их считать проправительственными», — написал Горелкин.

Он добавил, что ограничения Twitter в России «самое время пересмотреть».