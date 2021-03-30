Наука и технологии
Сегодня в 13:58
В России предложили регулировать рекомендации в соцсетях
Нужно, чтобы пользователи могли их отключить
Юристы направили в Госдуму и Совет Федерации предложения о регулировании рекомендаций в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах. Специалисты считают, что пользователи должны получить право отключать рекомендации.
Предложение отправила комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. Глава комиссии рассказал, что алгоритмы рекомендаций позволяют «искусственно создавать аномальный интерес к товарам» и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями».
Юристы считают, что такая система система может влиять на общественное мнение. Поэтому лучше отключить рекомендательные ленты. Регулировать предлагается площадки с более чем 100 тысячами пользователей в сутки. По мнению юристов, необходим контроль за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.