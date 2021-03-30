В России предложили регулировать рекомендации в соцсетях

Предложение отправила комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. Глава комиссии рассказал, что алгоритмы рекомендаций позволяют «искусственно создавать аномальный интерес к товарам» и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями».

Юристы считают, что такая система система может влиять на общественное мнение. Поэтому лучше отключить рекомендательные ленты. Регулировать предлагается площадки с более чем 100 тысячами пользователей в сутки. По мнению юристов, необходим контроль за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.