В России предложили регулировать YouTube-видео, как ТВ-передачи

Такое предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы. Вещатели отмечают, что молодёжь и люди среднего возраста всё чаще смотрят видео в интернете, поэтому владельцы онлайн-платформ конкурируют с традиционными вещателями. Помимо этого, основные интернет-сервисы контролируются иностранными лицами.

В итоге вещатели предложили: