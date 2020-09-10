Наука и технологии
Сегодня 14:34
В России предложили регулировать YouTube-видео, как ТВ-передачи
Этого хотят вещатели
Российские вещатели заявили, что сервисы для просмотра видео в интернете, в том числе YouTube, должны регулироваться так же, как телеканалы. Предлагается запретить приоритизацию иностранных роликов.
Такое предложение содержится в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы. Вещатели отмечают, что молодёжь и люди среднего возраста всё чаще смотрят видео в интернете, поэтому владельцы онлайн-платформ конкурируют с традиционными вещателями. Помимо этого, основные интернет-сервисы контролируются иностранными лицами.
В итоге вещатели предложили:
- обязать владельцев интернет-платформ использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов;
- создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, чтобы собирать и анализировать информацию о контенте в интернете;
- запретить приоритизацию иностранных видео, разрешить операторам связи предоставлять видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.