Наука и технологии
Сегодня 18:29
В России предложили штрафовать за нераздельный сбор мусора
Но пока для этого нет условий
Руководитель «Российского экологического оператора», занимающегося мусорной реформой, заявил, что в России следовало бы ввести штрафы за нераздельный сбор мусора. Правда, при соблюдении определённых условий.
По словам руководителя, сначала надо подсчитать, сколько отходов накапливается на самом деле. Нужно установить минимум, при превышении которого должны повышаться тарифы. Кроме того, в стране необходимо наладить систему раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой.
Пока же отследить, кто и какой мусор выбросил, в России нереально. В Европе же, например, такая система мониторинга налажена.
Сейчас, по данным «Российского экологического оператора», в стране разделяется около 7% отходов. К 2024 году количество перерабатываемого мусора должно составить 60%.
РБК напоминает, что мусорная реформа стартовала в России в этом году. В её рамках в российских регионах создаются операторы, которые контролируют работу с отходами.