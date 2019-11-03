В России предложили штрафовать за нераздельный сбор мусора

По словам руководителя, сначала надо подсчитать, сколько отходов накапливается на самом деле. Нужно установить минимум, при превышении которого должны повышаться тарифы. Кроме того, в стране необходимо наладить систему раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой.

Пока же отследить, кто и какой мусор выбросил, в России нереально. В Европе же, например, такая система мониторинга налажена.

Сейчас, по данным «Российского экологического оператора», в стране разделяется около 7% отходов. К 2024 году количество перерабатываемого мусора должно составить 60%.

РБК напоминает, что мусорная реформа стартовала в России в этом году. В её рамках в российских регионах создаются операторы, которые контролируют работу с отходами.