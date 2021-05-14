В России предложили штрафовать за сливы данных силовиков

Это предложение может появиться в качестве поправки к статье 17.13 КоАП. Сейчас в этой статье прописан штраф до тысячи рублей за разглашение данных силовиков, находящихся под государственной защитой. После поправки штрафы за сливы могут составить до 40 тысяч рублей для физических, до 100 тысяч — для должностных лиц, до 200 тысяч — для индивидуальных предпринимателей, до 300 тысяч — для юридических лиц.

Пискарев также предложил увеличить штрафы за разглашение данных силовиков и под государственной защитой. Депутат ссылается на случаи реальных утечек.