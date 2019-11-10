В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины

Дело в том, что на сегодняшний день все спортивные тренажёры российского сегмента МКС находятся в общем модуле «Звезда». Там же расположены каюты для сна, туалет, центральный пост управления и обеденный стол. Получается довольно тесно.

В институте рассказали, что изначально в российский сегмент МКС должны были входить два Научно-энергетических модуля (НЭМ). Исследователи настойчиво просили Роскосмос сделать из одного НЭМ спортивно-медицинский. Однако в итоге от второго модуля вообще отказались.

«Было бы правильным вернуться к идее создания второго модуля НЭМ. Особенно в свете возможного отделения части модулей российского сегмента для образования Российской орбитальной станции. Тогда в этом модуле можно было бы расположить беговую дорожку и стойки для медицинской аппаратуры», — говорят в институте.