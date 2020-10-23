В России предложили создать онлайн-базу медицинских справок с доступом по QR-кодам

В своем обращении парламентарий подметил, что на сегодняшний день в стране распространена практика покупки справок через интернет без посещения врачей, пишет RT. Именно для того, чтобы подобное можно было пресечь, Сухарев предложил вносить дубликаты справок в цифровом виде в единую базу, доступ к которой можно будет получать через нанесенные на справки QR-коды.

Напомним, что ранее в сети появлялась информация о самых популярных схемах мошенничества в России в период второй волны коронавируса. Самой популярной из них как раз была та, в которой гражданам предлагалось купить справку, подтверждающую отсутствие COVID-19. По заверениям представителей Роскачества, смысла в таких справках попросту нет.