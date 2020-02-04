В России предложили создать свой App Store для чиновников

Согласно пресс-релизу, государственный аналог App Store предложили назвать RuStore. В организации «Цифровые платформы» считают, что сейчас модель распространения отечественных продуктов для госсектора вызывает ряд экономических барьеров. В частности, увеличивается зависимость от иностранного программного обеспечения. Из-за этого Россия может не достигнуть к 2024 году целей по проекту «Цифровая экономика», которые предполагают, что доля российского программного обеспечения в госструктурах будет составлять более 90%.

Специалисты считают, что ситуацию может изменить создание маркетплейса цифровых решений для госструктур и госкомпаний. В нём должно содержаться следующее:

информация о функциональных возможностях софта и его совместимости с другими решениями;

возможность публиковать программный код ПО по аналогии с GitHub.

Напомним, в России с 2016 года действует реестр отечественного программного обеспечения.