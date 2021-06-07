В России предложили усилить госконтроль за интернетом

Андрей Крутских — директор департамента международной информационной безопасности МИД России. Он говорит, что социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы могут «при определённых условиях» стать «источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть».

Крутских заявил, что регулирование интернета частным сектором показало свою неэффективность. Поэтому «Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе».

Напомним, недавно СМИ писали, что в России оштрафовали организатора интернет-митинга на «Яндекс.Картах». Причиной тому стал «мат в сети», которым ругались другие пользователи, а не организатор.