В России предложили усилить госконтроль за интернетом

Наука и технологии
Сегодня в 17:02
В России предложили усилить госконтроль за интернетомСчитают, что регулирование интернета частным сектором неэффективно
В Министерстве иностранных дел России заявили, что роль государства в управлении интернетом должна повышаться. Автор предложения Андрей Крутских считает, что сейчас интернет превращается в главную платформу для политических манипуляций.
Андрей Крутских — директор департамента международной информационной безопасности МИД России. Он говорит, что социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы могут «при определённых условиях» стать «источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть».
Крутских заявил, что регулирование интернета частным сектором показало свою неэффективность. Поэтому «Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе».
Напомним, недавно СМИ писали, что в России оштрафовали организатора интернет-митинга на «Яндекс.Картах». Причиной тому стал «мат в сети», которым ругались другие пользователи, а не организатор.