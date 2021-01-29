В России предложили увеличить допустимое излучение от сотовых вышек

Действующие нормы были разработаны в 80-х — они составляют 10 мкВт/кв. см для базовых станций. Новое исследование доказывает, что они уже не актуальны. Учёные подвергали лабораторных крыс воздействию электромагнитного излучения в 250 мкВт/кв. см и 500 мкВт/кв. см. При излучении в 250 мкВт/кв. см значительных изменений в состоянии крыс не наблюдалось. После четырёх месяцев воздействия излучением в 500 мкВт/кв. см животные стали быстрее набирать массу тела.

В итоге учёные решили, что безопасным для человека можно считать излучение в 20–25 мкВт/кв. см. На улице его можно поднять до 40 мкВт/кв. см, но в жилых помещениях лучше оставить в пределах 10 мкВт/кв. см.

Решение о повышении норм электромагнитного излучения будут принимать Минздрав и Роспотребнадзор.