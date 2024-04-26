В России предложили вслед за Казахстаном запретить продажу вейпов

Нилов, возглавляющий думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, утверждает, что с 2011 года число подростков, использующих вейпы, выросло в десять раз. Он утверждает, что вейпинг часто рекламируется как безопасная альтернатива курению, однако он может нанести непоправимый вред здоровью как самого пользователя, так и окружающих его людей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что даже безникотиновые жидкости для вейпа не являются безвредными, поскольку содержат глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители.

Авторы законопроекта отмечают, что в России уже действуют некоторые ограничения, в том числе запрет на продажу вейпов несовершеннолетним и запрет на выпуск никотиносодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и других добавок.

Однако депутаты считают, что эти запреты «легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы».

Напомним, что ранее в Казахстане подписали закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который также запрещает продажу и распространение вейпов в стране.