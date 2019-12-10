В России предложили ввести денежную плату за утилизацию электроники

По словам замглавы министерства, для российских производителей могут действовать особые условия.

«Если твой экран стоит в отечественном приборе — получаешь возмещение с этого (прим. утилизационного) сбора, а если ты его просто так завозишь для того, чтобы демпфировать наш рынок — ничего не получится у тебя, будешь платить деньги наряду с таможенными пошлинами», — объяснил чиновник.

Он считает, что утильсбор надо «вводить на всё, что не хочет локализовываться» в России.

Данный сбор для автомобильной отрасли ввели в 2012 году. Сейчас почти все российские автозаводы получают субсидии, которые покрывают размер сбора.