Наука и технологии
Сегодня 18:03
В России предложили ввести денежную плату за утилизацию электроники
Для производителей
В Минпромторге предложили ввести утилизационный сбор для производителей электроники. Действовать он будет по такому же принципу что и утильсбор в автомобильной отрасли.
По словам замглавы министерства, для российских производителей могут действовать особые условия.
«Если твой экран стоит в отечественном приборе — получаешь возмещение с этого (прим. утилизационного) сбора, а если ты его просто так завозишь для того, чтобы демпфировать наш рынок — ничего не получится у тебя, будешь платить деньги наряду с таможенными пошлинами», — объяснил чиновник.
Он считает, что утильсбор надо «вводить на всё, что не хочет локализовываться» в России.
Данный сбор для автомобильной отрасли ввели в 2012 году. Сейчас почти все российские автозаводы получают субсидии, которые покрывают размер сбора.