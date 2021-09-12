В России предложили ввести льготную ипотеку для IT-специалистов

Об этом «РИА Новости» узнало из проекта дорожной карты второго пакета мер поддержки российской IT-отрасли. Льготная ипотека, по задумке, должна создать «условия для привлечения и релокации (возврата) IT-специалистов и компаний, осуществляющих деятельность в области IT, в Российскую Федерацию».

Также власти хотят упростить процедуру получения вида на жительства для IT-специалистов. Эти меры хотят принять в марте 2022 года.

Помимо этого, в России предложили ввести систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере IT. Это разрешит им не находится в стране физически.