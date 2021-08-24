В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

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В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеровЭто используется для мошенничества
Подмена телефонных номеров часто используется мошенниками для кражи денег с банковских карт. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести уголовную ответственность за процедуру подмены.
Письмо направили главе Минцифры Максуту Шадаеву. Сообщается, что телефонные мошенники крадут у россиян 3,5–5 млрд рублей в месяц. Поэтому предлагается уголовно наказывать организаторов подмены номеров.
Помимо этого, в ОНФ заявили, что нужно обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их. В Минцифры рассказали, что у ведомства уже есть три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.
Как пишет «Коммерсант», эксперты считают, что угроза уголовной ответственности не решит проблему телефонного мошенничества.