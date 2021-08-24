В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

Письмо направили главе Минцифры Максуту Шадаеву. Сообщается, что телефонные мошенники крадут у россиян 3,5–5 млрд рублей в месяц. Поэтому предлагается уголовно наказывать организаторов подмены номеров.

Помимо этого, в ОНФ заявили, что нужно обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их. В Минцифры рассказали, что у ведомства уже есть три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

Как пишет «Коммерсант», эксперты считают, что угроза уголовной ответственности не решит проблему телефонного мошенничества.