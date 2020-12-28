В России предложили выплачивать пенсии цифровыми рублями

Об этом Набиуллина рассказала генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову. Глава центробанка напомнила, что уже сейчас пенсионеры могут выбирать, как получать пенсию: через «Почту России», на карту либо на банковский счёт. Точно так же они смогут выбрать опцию цифровых рублей.

Напомним, в октябре Банк России выпустил консультативный доклад о цифровом рубле. Такой рубль, который по сути является уникальным кодом, можно будет свободно обменивать на наличные и безналичные. В следующем году в России должен стартовать тестовый запуск цифрового рубля на ограниченном числе пользователей.

По словам Набиуллиной, преимущества цифрового рубля — быстрота, удобство расчётов и прямой доступ к цифровому кошельку через смартфон. Также можно будет настроить так, чтобы цифровые рубли не тратились на нежелательные покупки. Например, на деньги школьников нельзя будет купить алкоголь или сигареты.