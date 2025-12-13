В России предложили замкнутый цикл переработки мусора

Суть проекта заключается в переработке твёрдых бытовых отходов (ТБО), таких как пластик и органические материалы, с целью получения из них газообразного или жидкого топлива. Это топливо, в свою очередь, будет использоваться для выработки тепла и электричества, необходимых для работы самого процесса утилизации.

Проект поддержан грантом Российского научного фонда и находится на стадии лабораторных исследований. В ближайшие пять лет учёные планируют разработать специальную каталитическую систему, которая повысит эффективность превращения отходов в полезные энергоносители.