В России предложили запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

Законопроект, уже размещённый в электронной базе данных Госдумы, появился после того, как Щербинский суд Москвы по требованию прокуратуры вынес решение о незаконности действующих норм габаритов, установленных авиакомпанией «Победа», обязав перевозчика увеличить лимиты. В новом законопроекте подчёркивается, что перевозчики не могут самостоятельно устанавливать эти нормы, уточняется, что дополнительные предметы, разрешённые авиационными правилами сверх нормы, должны перевозиться беспрепятственно.

В законопроекте отмечено, что его реализация не потребует государственных средств и не приведёт к значительному повышению стоимости авиаперевозок, а также пресекаются злоупотребления перевозчиков по установлению произвольных размеров ручной клади.

«Перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки», — сказано в законопроекте.