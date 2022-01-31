В России предложили запретить педофилам доступ в интернет

Её слова приводит издание «РИА Новости». «Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет», — сказала Кузнецова.

Как именно она собирается вычислять педофилов, неясно.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Сесть на пожизненное также могут те, кто виновен в сексуальном насилии над двумя и более детьми либо совершил его с особой жестокостью. Помимо этого, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что нужно ввести смертную казнь для педофилов. В России, впрочем, действует мораторий на смертную казнь.