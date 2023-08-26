В России предложили запустить 32 малых космических аппарата для «слежки»Понадобится 8 пусков
Ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в состав госкорпорации Роскосмос, предложил запустить флотилию из 32 малых спутников, передает ТАСС. Проект, находящийся в стадии разработки, призван обеспечить возможности оперативного и детального наблюдения за Землей.
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По мнению центра, при наличии достаточного спроса предлагаемая спутниковая группировка может быть создана в течение десяти лет. Каждый запуск может нести четыре спутника, в результате чего полная спутниковая группировка будет сформирована после восьми запусков.
Пространственное разрешение спутников составит 0,4 м в панхроматическом диапазоне и 1,2 м в мультиспектральном диапазоне, ширина полосы обзора - 14 км. Спутники будут работать в различных режимах съемки, в том числе стереоскопическом, а точность определения координат объектов составит около 5 метров. Возможности спутников позволят наблюдать объекты размером до 40 см.