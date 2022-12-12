В России предрекли появление 5- и 10-рублёвых купюр в 2023 году

14:01, 12 декабря 2022
1 мин.
В России предрекли появление 5- и 10-рублёвых купюр в 2023 годуЭто будет зависеть от региона
Гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью заявил, что купюры в 5 и 10 рублей могут появиться в обороте в 2023 году.
Фото: Unsplash
«Я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объёме», — сказал Трачук. Он уточнил, что выпуск будет зависеть от региона. Например, если где-то будет не хватать десятирублёвых монет, там начнут выпускать такие купюры.
Глава «Гознака» также заявил, что в начале 2023 года банкоматы могут начать выдавать и принимать обновлённые сторублёвые купюры.