В России предсказали дефицит устройств Apple из-за роста спроса на них

Как сообщили журналистам «Коммерсанта» источники, российские потребители могут столкнуться с недостатком девайсов Apple в магазинах в конце марта. Утверждается, что уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием самых популярных моделей наушников, смарт-часов и планшетов компании.

Дело в том, что поставки устройств идут с перебоями. При стандартном спросе запасов iPhone хватит на ближайшие две-четыре недели, хотя обычно запас рассчитывается до двух месяцев.

Кроме того, 9 марта спрос на технику Apple превысил запланированный. Эксперты считают, что причиной тому могло стать падение курса рубля.