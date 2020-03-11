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В России предсказали дефицит устройств Apple из-за роста спроса на них
Люди пошли скупать iPhone из-за падения курса рубля
Издание «Коммерсант» сообщило, что в понедельник в отдельных торговых сетях продажи iPhone увеличились на 49%. В России уже предсказали дефицит устройств Apple из-за роста спроса на них.
Как сообщили журналистам «Коммерсанта» источники, российские потребители могут столкнуться с недостатком девайсов Apple в магазинах в конце марта. Утверждается, что уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием самых популярных моделей наушников, смарт-часов и планшетов компании.
Дело в том, что поставки устройств идут с перебоями. При стандартном спросе запасов iPhone хватит на ближайшие две-четыре недели, хотя обычно запас рассчитывается до двух месяцев.
Кроме того, 9 марта спрос на технику Apple превысил запланированный. Эксперты считают, что причиной тому могло стать падение курса рубля.