В России предсказали введение налога на искусственный интеллект

Как пишет РБК, исследователи опросили 160 менеджеров ИТ-компаний, консалтинга, подразделений, занимающихся внедрением и разработкой инноваций, а также цифровой трансформацией. Они считают, что к 2030 году в России могут появиться налог или лицензия на искусственный интеллект.

Также менеджеры уверены, что технологии ИИ приведут к наибольшим изменениям в компаниях. В будущем правительства будут всё больше обращать внимание на регулирование искусственного интеллекта. Возможно, компаниям придётся получать лицензии или сертификаты на разработку или эксплуатацию ИИ. Так можно будет блокировать создание общественно опасных решений.

Налог на ИИ будут собирать с тех организаций, которые используют технологию, например, заменяют ею своих сотрудников. Таким способом государство сможет перераспределить полученные средства в пользу потерявших работу сотрудников.