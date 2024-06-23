В России представили компактную систему обнаружения дронов

Радар оснащен активной фазированной антенной решеткой и способен идентифицировать беспилотники на расстоянии до 5 километров, а более крупные цели видны на еще больших расстояниях.

Генеральный директор и главный конструктор НПП «Радар ММС» Георгий Анцев подчеркнул, что в «Инее» заложена база данных, позволяющая различать разные типы дронов и птиц. Компактные размеры системы позволяют гибко размещать ее на аэродромах, объектах критической инфраструктуры, а в перспективе — на системах вооружения в качестве бортового радара.

НПП «Радар ММС» известно в области радиоэлектронных систем, включая радиолокационные комплексы, робототехнику, беспилотные летательные аппараты и морские системы.