Опубликовано 23 июня 2024, 15:53
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В России представили компактную систему обнаружения дронов"Иней"
На международной военно-морской выставке «Флот-2024» представили компактную радиолокационную станцию «Иней» разработки НПП «Радар ММС», способную обнаруживать сверхмалые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа DJI Mavic и аналогичные дроны, пишет РИА Новости.
Радар оснащен активной фазированной антенной решеткой и способен идентифицировать беспилотники на расстоянии до 5 километров, а более крупные цели видны на еще больших расстояниях.
Генеральный директор и главный конструктор НПП «Радар ММС» Георгий Анцев подчеркнул, что в «Инее» заложена база данных, позволяющая различать разные типы дронов и птиц. Компактные размеры системы позволяют гибко размещать ее на аэродромах, объектах критической инфраструктуры, а в перспективе — на системах вооружения в качестве бортового радара.
НПП «Радар ММС» известно в области радиоэлектронных систем, включая радиолокационные комплексы, робототехнику, беспилотные летательные аппараты и морские системы.