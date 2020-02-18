В России представили приставку для телевизора с «умным» голосовым поиском

В пресс-релизе команда Okko сообщила, что приставка позволяет упростить доступ к контенту. Причём Okko Smart Box совместима как с современными моделями, так и с более старыми, не поддерживающими технологию Smart TV.

Приставка имеет встроенный интеллектуальный голосовой поиск. С его помощью пользователи смогут искать контент в онлайн-кинотеатре Okko, YouTube и переключать телеканалы. Нужно лишь нажать на кнопку «микрофон» на пульте и произнести название фильма или передачи. Также Okko Smart Box позволяет смотреть 160 телеканалов без установки и настройки антенны.

Продажи Okko Smart Box стартуют сегодня, 18 февраля, на маркетплейсе Беру по промоцене — 1490 рублей. В стоимость входят трёхмесячная подписка на пакет «Лайт» онлайн-кинотеатра Okko и 160 ТВ-каналов.