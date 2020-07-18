В России представят конкурента интернету Starlink Илона Маска

Речь идёт о спутниковой системе «Сфера». Данный проект анонсировал Владимир Путин в 2018 году. Система должна включать в себя 600 космических аппаратов. «Сфера» станет глобальной системой связи, как и Starlink. То есть будет предоставлять доступ к интернет по всей Земле. Помимо спутников связи в «Сферу» войдут аппараты дистанционного зондирования планеты и навигации.

В Роскосмосе сообщили, что доработанная по замечаниям правительства подпрограмма «Сфера» будет представлена на утверждение в правительство России в августе текущего года.

Напомним, недавно стало известно, что скоро начнётся тестирование Starlink.