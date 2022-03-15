В России предупредили о блокировках VPN-сервисов

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — приводит слова Хинштейна «Интерфакс».

Председатель комитета заявил, что «Роскомнадзор работу ведёт, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется». Хинштейн также признал, что все, кто сейчас продолжают пользоваться заблокированным Instagram, «так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети».

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что Роскомнадзор наложит ограничения на использование в России шести VPN-сервисов — Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.