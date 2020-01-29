В России предупредили о дефиците техники в магазинах на 8 марта из-за китайского вируса

Как сообщил РБК директор по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуция», на Китай приходится примерно 60% производства потребительской электроники. Китайские производители уже предупредили дистрибьюторов о продлении новогодних каникул и возможной задержке поставок. По мнению директора по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» Merlion, возможен временный дефицит товара ввиду нехватки рабочей силы.

Если же после 3 февраля фабрики не заработают, запасы техники начнут заканчиваться у многих, считает руководитель проекта Accesstyle. Из-за приближающихся праздников в России, когда наблюдается всплеск продаж, ситуация с перебоями поставок может стать серьёзной.

Однако по мнению ещё одного источника РБК, даже если дефицит на рынке возникнет, потребители могут его не заметить. «Скорее всего, в период праздников 23 Февраля и 8 Марта ретейлеры будут скромнее рекламировать товар и предлагать меньше промоакций», — заявил он.