В России предупредили о неминуемом запрете пластиковых пакетов и одноразовой посуды

ТАСС сообщает, что в ноябре Greenpeace России направил просьбу о запрете производства одноразового пластика главе Минприроды. Речь в обращении шла о пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков. Глава Минприроды отметил, что отказ от такой продукции должен идти постепенно.

«Отказ от одноразовой посуды, пластиковой посуды, для нас неизбежен. У нас просто нет других вариантов», — заявил представитель Госдумы.

Он не обозначил сроки, но отметил, что чем быстрее это будет происходить, тем лучше. Ускорить процесс можно с помощью предложения более экологичных и доступных по цене альтернатив пластику.