В России предупредили о скорой блокировке YouTube

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это чёткий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне», — заявил Горелкин в своём Telegram-канале в понедельник.

Он утверждает, будто у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к сервису. По его словам, не удалены 2501 материал «противозаконной и деструктивной направленности», 2387 материалов с «недостоверной информацией» о действиях российских властей на Украине. Кроме того, YouTube ограничивает государственные каналы.