В России предупредили о снижении точности прогнозов погоды из-за коронавируса

Эксперт сообщил, что на метеопрогнозы повлияла приостановка полётов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Дело в том, что на самолётах устанавливаются специальные датчики, которые передают данные о состоянии атмосферы.

Правда, на российских лайнерах такого оборудования нет. А вот зарубежные могут сообщать данные о температуре, влажности, ветре и давлении.

«Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймем, насколько ухудшилось качество (прим. прогнозов)», — заявил Вильфанд.

Кроме того, при взлёте и посадке самолёты производят вертикальное зондирование атмосферы. Это тоже даёт полезную информацию метеорологам.