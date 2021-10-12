В России предупредили о возможной блокировке банковских карт участников несогласованных митингов

В России предупредили о возможной блокировке банковских карт участников несогласованных митинговЗаконопроект обсуждается
Об этом пишет «Роскомсвобода» со ссылкой на журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева. Законопроект предлагает создать внесудебный механизм блокировки карт по решению правоохранительных органов. Это будет касаться счетов, о которых есть «сведения об их использовании в целях финансирования террористической деятельности, финансирования экстремистской деятельности, в том числе массовых беспорядков экстремистской направленности, финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка». Также упоминается незаконный оборот наркотиков.
Приостановление операций по карте будет носить временный характер — до 10 рабочих дней. Полностью заблокировать карту смогут только по судебному решению.
Издание «Роскомсвобода» обратило внимание на размытые формулировки в законопроекте. Журналисты считают, что эти меры могут применять в репрессивных целях.
Сейчас законопроект проходит обсуждение. Оно заканчивается 29 октября 2021 года.