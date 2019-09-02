В России предупредили США о последствиях гонки ядерных вооружений

Глава спецслужбы уверен, что Вашингтон продолжает действовать «по праву сильного», хотя сильнейшим уже на самом деле не является. Тем не менее, такое «безответственное» поведение провоцирует многие страны «агрессивно отстаивать свои, зачастую узкопонятые, интересы».

Также директор Службы внешней разведки поделился опасениями, что после прекращения в 2021 году срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях США могут начать новую ядерную гонку. Такой исход событий не исключает привычка американцев выходить из международных договоров о вооружении.

Это, по мнению главы спецслужбы, может быть очень опасно. Ведь «именно на Вашингтоне и Москве лежит ответственность за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями».