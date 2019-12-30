В России придумали более мощные и недорогие лазеры

По сути, учёные продемонстрировали эффект люминесценции. Такое свечение появляется от любого другого вида энергии, кроме теплового. Процесс, который обнаружили исследователи, ранее наблюдался только в специально подобранных парах редкоземельных ионов. Теперь исследователи выяснили, что такой же механизм свечения реализуется при взаимодействии двух ионов иттербия.

Это хорошая новость, так как редкоземельные металлы довольно дорогие. Кроме того, иттербий устойчив к экстремальным температурам, благодаря чему может выдерживать мощное излучение.

Учёные также рассказали, что полученный эффект можно применять для улучшения приборов ночного видения.