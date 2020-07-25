В России придумали, как доставить космонавтов на Луну без сверхтяжёлых ракет

По запатентованной схеме для высадки российских космонавтов на Луну и возвращения на Землю потребуются одна ракета «Союз-2.1а» и три разрабатываемых ракеты «Ангара-А5В». Сначала одна из ракет «Ангара» запускает на Луну модуль дозаправки. Затем экипаж на ракете «Союз» с кораблём «Союз МС» доставляют на околоземную станцию (например, МКС). Там космонавты пересаживаются в лунный взлётно-посадочный многоразовый корабль. Вторая «Ангара» отправляет к нему разгонный блок и корабль-заправщик. Разгонный блок отправляет к Луне оба корабля: с экипажем и заправщик.

Добравшись до Луны, корабль с людьми садится в зоне высадки модуля дозаправки, совершает там заправку, а затем стыкуется на окололунной орбите с кораблём-заправщиком. Когда последний выполняет свою функцию по заправке, он падает на Луну, а корабль с экипажем летит к Земле. По дороге он стыкуется с ещё одним запущенным «Ангарой-А5В» кораблём-заправщиком, потом — с МКС, а затем космонавты переходят на «Союз-МС» и садятся на Земле.