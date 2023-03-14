В России придумали, как по новостям предсказать цены акций

13:51, 14 марта 2023
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В России придумали, как по новостям предсказать цены акцийПомогло машинное обучение
Российские учёные разработали алгоритм, позволяющий предсказывать колебания котировок акций на основе анализа новостей. Программа строит прогнозы в пределах месяца.
Фото: Unsplash
Система использует два источника данных: изменение цены акций и новостные статьи. Кроме того, используются алгоритмы тематического моделирования и определения тональности. Модель настроили специально для российского финансового рынка.
Новости собираются из крупнейших российских СМИ, пишущих о бизнесе, финансах, политике. Выделяются ключевые слова и их тональность: позитивная, негативная, нейтральная. Метод также отслеживает изменение котировок акций российских компаний во времени. В результате система предсказывает: упадут акции или вырастут.