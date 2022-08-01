В России придумали, как «прятать» беспилотники

Для управления беспилотными аппаратами и получения от них данных используют, как правило беспроводные каналы связи, которые априори незащищены. Именно поэтому учёные разработали метод создания ложных информационных полей. По сути, в канал связи для маскировки реального сигнала добавляется шум.

«В нашем методе мы используем не просто шум, но создаём ложную информацию о БПЛА в радиочастотном диапазоне. Многие модели беспилотников представляются как Wi-Fi точка доступа и позволяют оператору подключиться к ним для управления. Наш программный модуль создает различное число точек доступа с параметрами реальных БПЛА на разных каналах частоты 2,4 ГГц. Таким образом, решается сразу несколько задач защиты: имитация группы беспилотных летательных аппаратов, которая надвигается на потенциального противника, скрытие общения реального БПЛА за ложными информационными полями, и наконец если злоумышленник решится атаковать ложную цель, то он раскроет себя и появится возможность его зафиксировать и контратаковать», — рассказали исследователи.