Ferra

В России придумали, как сделать левитирующий транспорт

Явление основано на свойствах сверхпроводников
Учёные из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» обнаружили физическую основу для магнитной левитации. Открытие можно будет использовать для создания левитирующего транспорта.

В работе учёных идёт речь о сверхпроводниках. Их название говорит само за себя: в таких материалах отсутствует сопротивление электрическому току. Они также обладают одним важным свойством — способны выталкивать магнитное поле из своего объёма. Это значит, что, если поместить над поверхностью сверхпроводника магнит, то он не упадёт на него, а будет парить на определённой высоте. Это явление называется магнитной левитацией.

Исследователи изучили его на новых материалах — гибких сверхпроводящих ленточных композитах. Оказалось, что такие композиты обладают повышенными функциональными характеристиками. Учёные провели эксперименты и расчёты и поняли, что материалы довольно перспективны.

В частности, гибкие ленты можно использовать для создания магнито-левитационного транспорта, магнитных подшипников и сверхпроводящих двигателей.