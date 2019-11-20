В России придумали, как сделать левитирующий транспорт

В работе учёных идёт речь о сверхпроводниках. Их название говорит само за себя: в таких материалах отсутствует сопротивление электрическому току. Они также обладают одним важным свойством — способны выталкивать магнитное поле из своего объёма. Это значит, что, если поместить над поверхностью сверхпроводника магнит, то он не упадёт на него, а будет парить на определённой высоте. Это явление называется магнитной левитацией.

Исследователи изучили его на новых материалах — гибких сверхпроводящих ленточных композитах. Оказалось, что такие композиты обладают повышенными функциональными характеристиками. Учёные провели эксперименты и расчёты и поняли, что материалы довольно перспективны.

В частности, гибкие ленты можно использовать для создания магнито-левитационного транспорта, магнитных подшипников и сверхпроводящих двигателей.