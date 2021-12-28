В России придумали, как записать информацию в память с помощью тепла

Целью учёных было создать простой, экономичный и эффективный элемент памяти для микроэлектроники. Для этого они обратились к теплоэлектронике, в которой изучаются процессы генерации, распространения и детектирования динамических неоднородностей тепловой природы.

Учёные получили грант в три миллиона рублей от Российского научного фонда (РНФ), чтобы разработать программно-аппаратный комплекс и изготовить специальные тестовые структуры на основе систем металлизации для создания экспериментальных образцов ячеек памяти. Идея нового способа записи информации базируется на на передаче некоторому объёму тела теплового импульса.

На практике это будет выглядеть так: берётся пластина из кремния или арсенида галлия толщиной 1 мм, на неё сверху наносится проводящая тонкая плёнка (из меди или алюминия). Если через такую систему пропустить импульс тока, то в ней некоторое время остаётся тепло. В эти моменты и происходит запись «тепловой» информации.