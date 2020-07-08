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В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Мошенники перепродают устройства, взятые по лизинговой программе Samsung
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung. Мошенники используют программу Samsung Upgrade, которая даёт пользоваться устройствами за небольшую ежемесячную плату.

Об этом «РИА Новости» рассказал директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский. Суть программы Samsung заключается в том, что пользователь не оплачивает всю стоимость смартфона сразу. Он может вносить ежемесячную плату, а через 12 месяцев либо бесплатно обменять его на новый, либо выкупить, внеся остаток платежей.

Мошенники начали приобретать устройства по этой программе и перепродавать их. Сообщается, что злоумышленники оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. Покупателю смартфон продают под видом нового за стоимость ниже рыночной.

В момент перепродажи смартфон работает нормально. Но через некоторое время покупатель начинает получать сообщения с просьбой внести очередной платёж. Если оплата не производится, то устройство блокируется.

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