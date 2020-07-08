В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Об этом «РИА Новости» рассказал директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский. Суть программы Samsung заключается в том, что пользователь не оплачивает всю стоимость смартфона сразу. Он может вносить ежемесячную плату, а через 12 месяцев либо бесплатно обменять его на новый, либо выкупить, внеся остаток платежей.

Мошенники начали приобретать устройства по этой программе и перепродавать их. Сообщается, что злоумышленники оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. Покупателю смартфон продают под видом нового за стоимость ниже рыночной.

В момент перепродажи смартфон работает нормально. Но через некоторое время покупатель начинает получать сообщения с просьбой внести очередной платёж. Если оплата не производится, то устройство блокируется.