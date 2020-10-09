В России придумали новую технологию строительства атомных подлодок

Как пояснили «Российской газете» в пресс-службе «Севмаша», новый метод предлагает сборку кораблей из крупных блоков, которые уже имеют оборудование. Благодаря новой технологии можно будет сократить сроки строительства атомных подлодок и затраты на него. А всё потому, что значительная часть работы переносится со стапеля в специализированные цеха.

Сейчас на производстве применяют модульно-агрегатный метод. Готовые блок-секции поступают из корпусно-сварочного производства на стапель, и уже там из них формируют блоки для гидравлических испытаний. После этого секции опять разъединяют. Такой метод является времязатратным.

Сообщается, что новая блочно-модульная технология уже обсуждается в профильных ведомствах.