Наука и технологии
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В России придумали новую технологию строительства атомных подлодок
Она быстрее старой
Специалисты Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») придумали новую технологию строительства атомных подводных лодок. Она подразумевает блочно-модульный подход.
Как пояснили «Российской газете» в пресс-службе «Севмаша», новый метод предлагает сборку кораблей из крупных блоков, которые уже имеют оборудование. Благодаря новой технологии можно будет сократить сроки строительства атомных подлодок и затраты на него. А всё потому, что значительная часть работы переносится со стапеля в специализированные цеха.
Сейчас на производстве применяют модульно-агрегатный метод. Готовые блок-секции поступают из корпусно-сварочного производства на стапель, и уже там из них формируют блоки для гидравлических испытаний. После этого секции опять разъединяют. Такой метод является времязатратным.
Сообщается, что новая блочно-модульная технология уже обсуждается в профильных ведомствах.