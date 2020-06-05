В России придумали новый способ поиска жизни на Марсе

Об этом «РИА Новости» рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.

По его словам, метод основан на флуоресцентном излучении биологических объектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. Исследователи могут судить о наличии жизни по характеристикам этого флуоресцентного излучения.

Метод позволяет искать жизнь на поверхности планет на расстоянии десятков и сотен километров. Этот способ хотят опробовать в 2021-2022 годах. Учёные уже создали соответствующий научный прибор в составе кубсатов — малых искусственных спутников.