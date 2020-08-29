В России придумали самоочищающуюся одежду для космонавтов

ТАСС пишет, что предложение обсуждалось во время форума «Армия-2020». Разработанную одежду не надо будет стирать. В неё включены наночастицы меди, которые будут убивать все бактерии. Такую одежду можно использовать для работы или тренировок.

Авторы проекта утверждают, что космонавтам после носки одежды нужно будет просто упаковать её, и за сутки она полностью очистится. Одного комплекта таких вещей хватит на четыре месяца. По истечении этого срока наночастицы перестают действовать.

Четыре месяца могут показаться малым сроком для любого человека, который живёт на Земле. Но космонавты на орбите вынуждены использовать одноразовую одежду, которой хватает на три-четыре дня. Дело в том, что стирать вещи на Международной космической станции (МКС) невозможно.