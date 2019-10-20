В России придумали способ борьбы с недоливом на заправках

Это право Росстандарта описывается в законопроекте, который скоро внесут в правительство. Хотят разработать новый метод проверок автозаправочных станций. По этому методу будут рассматривать не конкретную колонку, а её работу в связке с оператором за кассой.

«Скрытый» прибор же будут использовать тайные покупатели. Он способен обнаруживать недолив на уровне одного процента.

Отмечается, что сейчас установленная ГОСТом точность измерения топлива имеет «значительную погрешность». На заправках программу могут настраивать так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива.