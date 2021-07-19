В России придумали способ добывать нефть с минимальными энергозатратами

Наука и технологии
Сегодня в 13:03
В России придумали способ добывать нефть с минимальными энергозатратамиЭто сделает добычу дешевле
Сейчас на многих скважинах применяется технология греющего кабеля для борьбы с парафиновыми отложениями. Учёные из Пермского Политеха разработали метод, который делает этот процесс наименее энергозатратным. Это позволит сэкономить средства при добыче.
Исследователи пояснили, что при использовании греющего кабеля поток нефтяной жидкости нагревают выше температуры кристаллизации парафина. Учёные предложили выявлять распределение температуры в нефтяной скважине с помощью численного моделирования. Так можно более точно оценить длину участка с отложениями парафинов и влияние работы кабеля на температуру в нефтяной скважине, подобрать оборудование и режим его работы.
Исследователи утверждают, что отложения составляют большую часть фонда «осложнённых» скважин всех нефтедобывающих компаний. Благодаря новому методу предприятия смогут снизить затраты на электроэнергию — до 200-300 тысяч рублей в год — и ремонт скважин.