В России придумали способ добывать нефть с минимальными энергозатратами

Исследователи пояснили, что при использовании греющего кабеля поток нефтяной жидкости нагревают выше температуры кристаллизации парафина. Учёные предложили выявлять распределение температуры в нефтяной скважине с помощью численного моделирования. Так можно более точно оценить длину участка с отложениями парафинов и влияние работы кабеля на температуру в нефтяной скважине, подобрать оборудование и режим его работы.

Исследователи утверждают, что отложения составляют большую часть фонда «осложнённых» скважин всех нефтедобывающих компаний. Благодаря новому методу предприятия смогут снизить затраты на электроэнергию — до 200-300 тысяч рублей в год — и ремонт скважин.