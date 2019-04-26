В России придумали способ доставлять космонавтов на МКС за два часа

Специалисты корпорации описали одновитковую схему полёта для космических кораблей. По словам представителей «Энергии», главное преимущество метода заключается в сокращении времени пребывания космонавтов в аппарате. Помимо экипажа корабли, летящие по схеме, смогут доставлять на МКС биоматериалы для проведения научных экспериментов и другие грузы.

Тот факт, что промежуток времени между запуском корабля и его стыковкой со станцией значительно уменьшится, позволит сэкономить топливо. На сегодняшний день, российские космические корабли могут добираться до МКС либо за двое суток, либо за 6 часов.

Специалисты «Энергии» отметили, что для применения одновитковой схемы полёта необходимы большие пространства стартовых площадок. Идеально, в данном случае, подходит космодром «Восточный». С него, как говорят эксперты, можно будет осуществлять запуски почти ежесуточно.

Реализовать новую схему полётов РКК «Энергия» планирует в течение 2-3 лет.