В России придумали способ обеспечить энергией и деревни, и марсианские колонии

Учёные предложили объединить в сеть личные источники энергии жителей поселков, при этом управлять распределением электричества будет автоматизированная система. Это позволит снизить нагрузку на генераторы вдвое, а себестоимость киловатта-час — почти впятеро.

Дело в том, что жители отдалённых населённых пунктов часто используют собственные источники энергии — солнечные батареи, дизельные генераторы и прочее. Если они выходят из строя, то человек остаётся без электричества. А если энергии производится больше, чем надо, то она просто пропадает. Система должна будет решить эти проблемы. «В этой ситуации хорошим решением будет объединиться в энергетическое сообщество, все участники которого вкладываются в общий электрический "котёл", а затем между ними в равных долях происходит перераспределение», — пояснили авторы.

Сообщается, что учёные хотят проверить свою идею в трёх посёлках Бурятии. Также они не исключают, что в перспективе систему можно будет использовать в колониях на Марсе и Луне.