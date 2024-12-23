В России придумали способ определения допинга, который ещё не внесён в список запрещённых

Российские учёные разработали новый метод для обнаружения следов гипоксена в организме спортсменов, что может стать важным шагом в борьбе с допингом. Гипоксен, антиоксидант, который улучшает работоспособность, был включён Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в программу мониторинга в 2023 году. В перспективе препарат может попасть в список запрещённых веществ, так как его использование позволяет спортсменам повысить физическую выносливость и уменьшить усталость во время длительных нагрузок.

Разработанный метод, по словам представителей Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), позволяет выявить следы гипоксена в моче по трём метаболитам, которые образуются в организме при его усвоении. Учёные из Национальной антидопинговой лаборатории МГУ и РТУ МИРЭА использовали газовую хроматографию для идентификации этих метаболитов. Это решение, как утверждают исследователи, может стать основным инструментом для скрининга спортсменов, чтобы выявить использование гипоксена.

Метод также позволяет отслеживать динамику выведения метаболитов из организма. По словам Юлии Ефимовой, доцента РТУ МИРЭА, концентрация двух метаболитов максимизируется через 1,5-14 часов после приёма препарата, а следы можно обнаружить в моче даже спустя 90 часов. Это открытие значительно повышает точность антидопингового контроля и даёт возможность более эффективно выявлять использование потенциально запрещённых веществ.