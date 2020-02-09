Ferra

В России придумали способ удешевить солнечные батареи

И сделать их эффективнее
Российские учёные придумали способ удешевить солнечные батареи. Для этого они использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.

По сути, учёные создали новый тип солнечных батарей, которые должны будут превзойти аналоги. Эффективность обычных кремниевых солнечных батарей составляет всего 20-25%. Чтобы её увеличить, нужны сложные и дорогостоящие полупроводниковые соединения. Однако исследователи показали, что определённые полупроводниковые структуры можно вырастить на дешёвой кремниевой подложке. А это повлияет на конечную стоимость солнечного элемента.

Учёные смогли в экспериментальных условиях создать верхний слой солнечной батареи на кремниевой подложке и собрать небольшой прототип батареи. Можно наращивать и промежуточные слои. Если их будет больше, то каждый слой солнечной батареи будет лучше поглощать свою часть солнечного спектра. В итоге вероятную эффективность разработки оценили в 40%.