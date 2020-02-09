В России придумали способ удешевить солнечные батареи

По сути, учёные создали новый тип солнечных батарей, которые должны будут превзойти аналоги. Эффективность обычных кремниевых солнечных батарей составляет всего 20-25%. Чтобы её увеличить, нужны сложные и дорогостоящие полупроводниковые соединения. Однако исследователи показали, что определённые полупроводниковые структуры можно вырастить на дешёвой кремниевой подложке. А это повлияет на конечную стоимость солнечного элемента.

Учёные смогли в экспериментальных условиях создать верхний слой солнечной батареи на кремниевой подложке и собрать небольшой прототип батареи. Можно наращивать и промежуточные слои. Если их будет больше, то каждый слой солнечной батареи будет лучше поглощать свою часть солнечного спектра. В итоге вероятную эффективность разработки оценили в 40%.